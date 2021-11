Německý soud potrestal příslušníka Islámského státu doživotím. Žízní umučil jezídskou dívku

Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem kromě toho uložil odsouzenému, aby zaplatil odškodné 50 tisíc eur (téměř 1,3 milionu) matce pětileté dívky, kterou muž za žhnoucího vedra za trest připoutal k okenní mříži ve dvoře svého domu v irácké Fallúdži a nechal ji tam zemřít žízní. „Přejeme vám, aby se vám podařilo žal unést a abyste našla svůj klid,“ řekl soudce ženě.

Soud v procesu už 25. října poslal na deset let do vězení Jennifer Wenischovou, bývalou manželku nyní odsouzeného muže a rovněž bývalou členku IS. Soud ženu shledal vinnou z členství v teroristické organizaci v zahraničí, z účasti na pokusu o vraždu a z pokusu o válečný zločin a ze zločinu proti lidskosti. Žena svědčila proti svému exmanželovi a popisovala ho jako násilníka. Muž se k obviněním nevyjádřil.