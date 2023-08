Polsko a pobaltské státy zváží společné uzavření hranic s Běloruskem

Podobný plot dostavilo loni v létě Polsko. Pokrylo jím asi polovinu čtyři sta kilometrů dlouhého pomezí. Práce už dokončila i Litva. Její hranice s Běloruskem jsou nejdelší, 680 kilometrů.

Přijmou státy jednotné rozhodnutí?

Vilnius minulý týden navíc uzavřel dva z šesti hraničních přechodů s Běloruskem. To má podle odhadů států Aliance hostit až na čtyři tisíce wagnerovců. Litevská ministryně vnitra nevyloučila uzavření všech přechodů. K takovému kroku by podle ní měly přistoupit všechny dotčené státy naráz. „Pokud by hranice uzavřel jen jeden stát, nebude to efektivní. Musí to být na regionální úrovni,“ soudí litevská ministryně vnitra Agne Bilotaiteová.

O tom budou jednat baltské státy s Polskem v pondělí. Do rozhovorů je zapojený také Tallin. To v případě, že by Estonsko společně s Lotyšskem učinily totéž i v případě Ruska.

Litva na neděli chystá vojenské cvičení. „První scénář se týká nelegální migrace. Reagovat má na neočekávané situace. Druhý scénář zahrnuje výcvik, jak postupovat v případě určité vojenské hybridní hrozby na státní hranici,“ řekla Bilotaiteová.

Polsko má nový speciální tým

Polsko představilo nový bojový tým svých námořních speciálních sil. Bránit má kritickou infrastrukturu. Konkrétně terminál na zkapalněný plyn na pobřeží Baltského moře u hranic s Německem a plynovod Baltic Pipe, kterým proudí zemní plyn do Polska ze Severního moře.

„Jsme si vědomi nebezpečí, které plyne z agresivní politiky Ruska a musíme počítat s různými provokacemi,“ řekl k tomu polský ministr obrany Mariusz Blaszczak.

Zkušeností má nové speciální komando podle ministra dostatek. Jeho členové prošli výcvikem amerických sil Navy SEALS a námořní pěchoty.