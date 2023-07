Ve Španělsku začaly volby. Lidovci se chtějí vrátit k moci, spekuluje se o povolební roli krajní pravice

Volby začaly v devět hodin dopoledne, hlasovat je možné ve 22 tisících volebních místností. Zavřou se v osm večer, do půlnoci by měly být téměř kompletní volební výsledky. Jaká bude účast, není jisté, protože se volby konají uprostřed léta. Očekává se ale velké množství korespondenčních hlasů.

Šanci stát se novým španělským premiérem má po volbách jedenašedesátiletý Alberto Núňez Feijóo, který Lidovou stranu vede od loňského dubna a předtím byl dlouholetým předsedou regionální vlády v Galicii.

Feijóo v kampani odmítal, že by se jeho strana chystala vládnout společně se stranou Vox, i když s ní lidovci na regionální úrovni místy spolupracují. Hovoří se však o možnosti, že by krajní pravice podporovala menšinovou lidoveckou vládu. Agentura AP považuje partnerství lidovců a Voxu za jedinou možnou alternativu k levicové koalici. Pro to bude také důležité, zda třetí nejsilnější stranou bude po volbách právě Vox, anebo levicové uskupení Sumar.