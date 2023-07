Španělský premiér chtěl vyvoláním voleb posílit, hrozí mu ale ztráta většiny. V době předsednictví EU

Působení strany Vox

Strana Vox předsedy Santiaga Abascala se poprvé dostala do španělského parlamentu v roce 2019. Pro mnohé voliče se stala odpovědí na katalánský separatismus, protože jasně odmítá právo jakékoliv skupiny odtrhnut kus země. „Levice bude vyjednávat s teroristy, separatisty, kteří chtějí zničit naši zemi, zahrávat si s daněmi, svobodou, našimi dětmi, tedy jestli potrat ano, či ne,“ míní volička Voxu Ana Pedroza.

„Znamenalo by to vrátit se o padesát až šedesát let zpět do doby, kdy tu vládl diktátor, který si dělal, co se mu zlíbilo,“ řekl volič španělských socialistů Carlos Pérez.

Vox odmítá, aby se odstraňovaly symboly Frankovy diktatury, jako jsou generálovy ostatky. Strana před čtyřmi lety odmítla podepsat deklaraci všech stran odsuzující domácí násilí. Kontroverzními výroky svých členů se podle některých politologů mohla inspirovat u Donalda Trumpa.

„S postupem času jsou (kontroverzní výroky) pro stále větší část společnosti přípustné, normální. Musíte je jen stále opakovat a trvat na nich,“ prohlásil akademik Nigel Townson z Universidad Complutense v Madridu.