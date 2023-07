Madrid chce dotáhnout migrační dohodu. Vzdorující Poláky a Maďary za překážku nepovažuje

„Bude to pro Španělsko velmi důležité, až symbolické,“ prohlásil v pondělí Sánchez s odkazem na to, že jeho země patří vedle Itálie ke státům, do nichž migranti přicházející z Afriky přes Středozemní moře míří nejvíce.

Podle zpravodaje ČT Petra Obrovského Španělsko chce najít shodu na konečném návrhu členských zemí s europarlamentem do konce letošního roku. Vzhledem ke kritickým ohlasům části poslanců na podobu schválenou státy EU to nicméně může být náročné.

Jednota EU ve vztahu k Ukrajině

Španělský premiér také zdůraznil, že jeho země chce v čele EU pokračovat v podpoře ukrajinské cesty ke členství v EU. Nespecifikoval však, zda by již letos chtěl Madrid zprostředkovat oficiální zahájení přístupových rozhovorů, které požaduje Kyjev a některé státy východního křídla Unie.

„Španělsko se bude snažit zejména udržet jednotu sedmadvacítky ve vztahu k Ukrajině a návštěva Sáncheze v Kyjevě první den španělského předsednictví toho měla být jednoznačným výrazem,“ podotkl zpravodaj ČT Obrovský.

Rozhodující bude podle zpravodaje říjen, kdy Unie představí pravidelnou každoroční zprávu, v níž hodnotí uchazeče o členství v EU. Podle předběžného hodnocení Komise plní Ukrajina dvě kritéria ze sedmi. „Splnila reformu mediálního práva a justičního systému, ještě bude ale muset zabrat v oblasti boje proti korupci, boje proti praní špinavých peněz nebo přijímání zákonů, které mají omezit oligarchy,“ sdělil zpravodaj.

V EU také Španělé chtějí posunout agendu v oblasti ekologické transformace, zasadit se o udržení sociální a ekonomické soudržnosti nebo o obnovu evropského průmyslu, informoval dále Obrovský. „Sánchez by chtěl dotáhnout také reformu trhu s elektřinou nebo dosáhnout dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a skupinou zemí, která si říká Mercosur. Tam patří Brazílie, Argentina, Paraguay a Uruguay,“ doplnil zpravodaj.

Von der Leyenová prohlásila, že Španělsko by mělo dovést státy ke shodě na navýšení víceletého rozpočtu Unie o 66 miliard eur (1,6 bilionu korun), které Komise navrhla v červnu. Věří také v dohodu na plánu investic do výroby zbraní a munice v evropských zbrojovkách, reformě fiskálních pravidel či první celosvětové regulaci umělé inteligence.

Španělsko čekají už 23. července předčasné volby. „Z Madridu i z Bruselu zní, že průběh předsednictví to nenaruší. K zásadnímu posunu priorit by zřejmě dojít nemělo, nicméně socialistický premiér Sánchez podle průzkumů v těch volbách podlehne svému pravicově konzervativnímu vyzyvateli a podle pozorovatelů a komentátorů by změna vlády znamenala komplikaci zejména v případě, že by se vítězi voleb nedařilo delší dobu sestavit vládu nebo kdyby do ní vstoupila pravicově populistická strana Vox, která je silně protiimigrační,“ poznamenal Obrovský.