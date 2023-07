Extrémní počasí trápí jih Evropy. Řecko zřejmě čeká rekordně teplý víkend

Ohnivý živel může také zasáhnout do plánů turistů. Pokud kvůli požárům přemístí cestovní kancelář turisty do obdobného nebo lepšího hotelu, tak i přesto je povinna poskytnout slevu z ceny zájezdu, podotkl advokát z portálu Zkaženádovolená.cz Jakub Keresteši. Pokud do horšího hotelu, tak by sleva měla být vyšší.

Doplnil, že pokud kvůli počasí ukončí klient zájezd sám, nemá nárok na odškodnění. Pokud to učiní sama cestovní kancelář, má podle advokáta nárok na vrácení poměrné částky z ceny zájezdu, nemá však nárok na odškodnění kvůli „ztrátě radosti z dovolené“. V případě, že byl kvůli požáru zrušen nebo odložen let, nemá klient nárok na odškodnění, protože jde o takzvanou vyšší moc, má ale nárok na občerstvení na letišti, dodal.