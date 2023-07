Deset rad napoví, jak ve zdraví zvládnout silná vedra

I když je člověk osobně na horko sebelépe připraven, může se mu stát, že kolem sebe narazí na lidi, kteří se tak dobře neinformovali. V tyto dny je dobré být pozornější vůči potřebám ostatních. Sledovat, jestli se nechovají „divně“, jestli se u nich neprojevují nějaké příznaky přehřátí. Neváhejte se s nimi rozdělit o vodu, pomozte seniorům do stínu nebo do schodů a nestyďte se zavolat záchranku, pokud máte pocit, že problém nedokážete vyřešit sami.

Čeká-li se delší vlna veder, pak je dobré mít doma připravený základní balíček potřeb, které se na toto období mohou hodit. Vlny veder totiž mohou narušit i dopravu a některé funkce infrastruktury, teoreticky může kvůli vyšší spotřebě elektřiny nebo kolapsu elektrického vedení z horka docházet k lokálním blackoutům. Doprava na nákupy může být nebezpečná i ze zdravotních důvodů. Doporučuje se proto připravit si zásoby na 72 hodin. Ty by měly obsahovat:

Nejlepší způsob, jak být připravený na horko, je vědět, v jaké době budou teploty nejvyšší. Řada lidí automaticky předpokládá, že po šesté hodině se už třeba ochlazuje – kvůli rozpálené zemi to ale nemusí být pravda a teploty mohou dosahovat zejména ve městech vrcholu až touto dobou.

Úpal je prvním typem přehřátí, může nastat při dlouhodobém pobytu v prostředí s vysokou teplotou (více než 35 stupňů Celsia) a chápeme ho jako selhání vlastní termoregulace. Hlavním příznakem je horečka (až 41 stupňů), dále můžeme pozorovat suchou, horkou a začervenalou kůži. Můžeme očekávat bolesti hlavy, závratě, zrychlený dech a tep. Tento stav může velmi rychle přejít do šoku. První pomoc: nejprve musíme zamezit dalšímu zahřívání postiženého – přeneseme jej do stínu / do chladné, dobře větrané místnosti. Poté začneme s postupným zchlazováním. Podáváme chladivé nápoje, studené zábaly. Zchlazování by nemělo být postiženému nepříjemné. Také musíme zamezit druhotnému podchlazení. Teplotu srážíme přibližně na 38 stupňů Celsia.

Úžeh se projevuje podobně jako úpal, ale zde se jedná o přehřátí mozku. Vzniká v důsledku déletrvajícího přímého působení slunečního žáru na nekryté tělo (častá kombinace se slunečním popálením). Může se projevit i po několika hodinách a postupujeme při první pomoci stejně jako při úpalu s tím rozdílem, že dáváme obklady na hlavu.

Popáleniny od slunce jsou popáleniny prvního stupně, pomáhá tedy vše, co kůži ochladí, ať je to mokré tričko, nebo sprcha chladnou vodou. Pokud je bolest silná, dají se využít léky v podobě mastí.

4. Zranitelní potřebují zvláštní pomoc

Horko nejvíce namáhá organismus lidí s nějakými nemocemi, děti a seniory. Právě tyto skupiny lidí by se měly chránit nejintenzivněji – problémy mohou mít ale také osoby s výraznou nadváhou. Tito lidé by ideálně neměli vůbec vycházet ven na přímé sluneční světlo, měli by také omezit dopravu veřejnými dopravními prostředky, které nejsou klimatizované.

Také je dobré upozornit zejména seniory na extrémy těchto teplot – pro řadu z nich není snadné představit si, jak ničivé může horko pro jejich organismus být.

5. Připravená domácnost

Většina lidí se pokusí přežít vlnu horka doma nebo v zaměstnání. Pracovní podmínky by měl připravit zaměstnavatel, starost o domácnost je na každém občanovi. Pokud je v domě/bytě klimatizace, je zapotřebí zkontrolovat, je-li v použitelném stavu.

Problém v bytech je, že dovnitř proniká sluneční světlo, které přináší teplo. Příliš nepomůže zatáhnout záclony nebo žaluzie, ty totiž teplo absorbují. Snadnou a účinnou pomocí v nouzi jsou reflexní materiály, které se umístí před okno – alumatka, aluminiová fólie a další podobné prostředky sluneční světlo odráží. Ideálně to funguje v místnostech vystavených odpolednímu silnému slunci.

Podobně fungují jakékoliv zástěny, markýzy nebo stínění, které se umísťují nad okna nebo nad balkony.

V domě identifikujte tu nejchladnější místnost a snažte se v ní trávit co nejvíce času. Také do jejích úprav investujte nejvíce energie. Se zlepšením oběhu v domech může pomoci i technika, a to i v případě, že domácnost není vybavená klimatizací. Nádoby se studenou vodou, mlžítka, ale i běžné větráčky – každých pár stupňů, o které se sníží teplota, je dobrých.

V domcích o více patrech je chladněji v dolních patrech.

6. Pitný režim je klíčový

Většina zdravotních problémů v horku je spojená s dehydratací. Tělo potřebuje na své ochlazování více tekutiny, kterou uvolňuje póry, takže ztrácí mnohem více vody než za běžných podmínek. A je tedy zapotřebí tuto tekutinu doplňovat. Neexistuje přesná dávka tekutin, která je zapotřebí vypít, je dobré řídit se individuálními podmínkami.

Doporučují se nápoje, které se pijí při sportech, tedy s hodně elektrolyty, naopak je dobré vyvarovat se nápojů s kofeinem a také omezit příjem alkoholu – ve vedrech může být jeho dopad mnohem silnější, než jsou lidé zvyklí.

Vědci doporučují doplňovat tekutiny pravidelně. V případě, kdy lidé trpí nemocemi s ledvinami, srdcem nebo játry, měli by raději vyhledat lékaře a konzultovat s ním postup. Společně s vodou je důležité i správné složení potravy. Také potrava je totiž cestou, jak kontrolovat tělesnou teplotu. Ideální je vyvážená strava bez těžkých jídel a rozdělená raději do menších porcí – pak méně zatěžuje metabolismus, který má plno práce s ochlazováním.

Dobrou volbou jsou saláty, ovoce nebo zelenina. Pokud se člověk hodně potí, měl by si doplnit pomocí vhodné stravy soli a minerály.

7. Jak rychle snížit teplotu

Při nutnosti intenzivnějšího pohybu je nutné umět se zchladit. Skvělá je chladnější, a nikoli ledová (mohlo by dojít k tepelnému šoku) sprcha o teplotě kolem osmnácti stupňů Celsia. Ve městech také existuje množství klimatizovaných budov, které jsou přístupné i veřejnosti – ať už se jedná o nákupní centra, některé obchody, ale ve větších městech také třeba klimatizované dopravní prostředky. V Praze pak fungují jako místo na ochlazení metro a jeho tunely.