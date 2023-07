Kyjev hrozí lodím, jež zamíří do ruských a okupovaných přístavů v Černém moři. Krach obilné dohody zdražil pšenici

Moskva ale ve středu pohrozila , že bude od čtvrtka považovat za potenciální dopravce vojenského nákladu všechny lodě, jež poplují do ukrajinských černomořských přístavů. Kyjev nyní v reakci oznámil, že od pátku mohou být plavidla plující do ruských nebo Rusy okupovaných ukrajinských přístavů v Černém moři považována za lodě přepravující vojenský náklad.

Náměstek dodal, že vývoz z námořních přístavů je mnohem levnější a cena exportu do zemí rovníkové Afriky či jihovýchodní Asie je tak nižší než po souši, kdy se musí zboží i čtyřikrát překládat a cena roste. „Děláme všechno pro to, aby se vývoz z Ukrajiny nezastavil,“ zdůraznil Vysockyj. Naznačil také, že v jednání jsou i další možnosti vývozu, o kterých ale nechtěl hovořit.

Ukrajina se nyní bude snažit rozvíjet vývoz po souši, ale vedle toho dál vede dialog s Tureckem a OSN, aby bylo zajištěno financování vývozu bez účasti Ruska. „Musíme přesvědčovat svět, že je v 21. století nepřípustné, aby Rusko vyhrožovalo celému světu. Doufáme, že se nám podaří nepřipustit hlad v zemích, kde to reálně hrozí.“

Náměstek ukrajinského ministra pro agrární politiku Taras Vysockyj ve čtvrtek upozornil, že v rámci obilné dohody se z Ukrajiny vyváželo přes padesát procent obilnin. „To znamená, že jsme do značné míry zajišťovali mezinárodní potravinovou bezpečnost,“ dodal. Dohoda ale podle něj nefungovala již od počátku července.

Ideálním scénářem by podle něj bylo úplné zastavení ruské blokády ukrajinských přístavů. „To bude možné, až Ukrajina obdrží své první letky F-16, které budou schopny hlídkovat na obloze a námořních trasách,“ míní Kuleba.

„Je důležité udělat všechno pro to, abychom obnovili iniciativu o vývozu obilí přes Černé moře. Abychom vrátili rovnováhu světovému trhu s potravinami, dostali ceny zpět pod kontrolu a umožnili Ukrajině dodávat pšenici zemím, které to potřebují,“ poznamenal ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba.

Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) je zásadní co nejrychleji zprůchodnit koridory pro přepravu obilí do zemí mimo EU. Stejný postoj vyjádřilo i české ministerstvo zemědělství. „Koridory solidarity, přes které se vyváží z Ukrajiny zemědělské komodity, musí fungovat v celé EU efektivně a ochránit tak naše zemědělce a potravináře. Na obilí jsou závislé země třetího světa,“ upozornil podle resortu ministr Marek Výborný (KDU-ČSL).

Obilí v přístavech pod palbou

Rusové od vypovězení obilné dohody soustavně bombardují jih Ukrajiny. Během útoků se jim podařilo zničit už desítky tisíc tun obilí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil Moskvu, že na zařízení pro vývoz ukrajinského obilí útočí cíleně.

Podle šéfa unijní diplomacie záměrné útoky Ruska na ukrajinskou přístavní infrastrukturu ilustrují jeho barbarský postoj k otázce globálního hladu. „To, co už víme, je, že to ve světě způsobí obrovskou potravinovou krizi,“ prohlásil Borrell. „Pokud se toto obilí nejen zastaví, ale zničí, znamená to, že na světě bude nedostatek jídla, obilí,“ podotkl.

Moskva tvrdí, že se zaměřuje výhradně na vojenské cíle. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov ve čtvrtek prohlásil, že Rusko provedlo v noci na čtvrtek „odvetné údery“ na výrobny a sklady hladinových dronů.