Rusko hrozí, že bude považovat lodě mířící na Ukrajinu za přepravce vojenského nákladu

„V souvislosti s ukončením černomořské iniciativy a zredukováním námořního humanitárního koridoru budou od 00:00 hodin moskevského času dne 20. července (středečních 23:00 SELČ) všechny lodě na cestě do ukrajinských přístavů v Černém moři považovány za potenciální přepravce nákladů vojenského zaměření,“ uvedl ruský resort obrany.

Země, pod jejichž vlajkou taková plavidla poplují, bude Rusko podle ministerstva považovat za zapojené do konfliktu na straně Kyjeva. Moskva rovněž prohlásila „řadu míst v severozápadní a jihovýchodní části mezinárodních vod Černého moře za dočasně nebezpečné pro plavbu“.

Bezpečnostní expert Otakar Foltýn ve vysílání ČT24 sdělil, že prohlášení ruského ministerstva obrany je další výhružkou, která má zastrašovat a naznačit, že lodě mohou být cílem. Zvyšuje to prý ceny pojištění a dopravce to může odradit. Co však Rusové reálně udělají, se podle něj říct nedá.