Putin na summit do Jihoafrické republiky kvůli zatykači nepoletí, zastoupí jej Lavrov

Putinův mluvčí Peskov ale ve středu popřel, že by Rusko dalo jihoafrickému prezidentovi na vědomí, že zatčení prezidenta Putina kvůli zatykači ICC by se rovnalo vyhlášení války. „Ne, to nezaznělo. Nikdo nikomu nedával nic na srozuměnou. Všem v tomto světě je naprosto jasné, co znamená pokus zasáhnout proti hlavě ruského státu. Proto není nutné nikomu nic vysvětlovat,“ odmítl Peskov.

Moskva jurisdikci ICC neuznává, rozhodnutí soudu podle ní nemají žádný význam a zatykač nemá právní platnost.

JAR v roce 2015 čelila kritice za to, že navzdory mezinárodnímu zatykači umožnila tehdejšímu súdánskému prezidentovi Umaru Bašírovi opustit její území, aniž by jej zadržela. Bašír se tehdy do země vypravil na summit Africké unie. Vláda JAR tvrdila, že je chráněn diplomatickou imunitou.

Oficiálně zaujala Jihoafrická republika vůči ruské invazi na Ukrajinu neutrální stanovisko. Dříve ale země čelila kritice za svůj proruský postoj a podezření, že dodává Moskvě zbraně.