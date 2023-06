Před mešitou ve Stockholmu muž spálil korán. Uvažujme nad zájmy Švédska, vyzval premiér

„Je to legální, ale nevhodné,“ komentoval ve středu pálení koránu švédský premiér Ulf Kristersson. Dodal, že rozhodnutí je na policii. „Domnívám se, že žijeme v době, kdy je potřeba zůstat v klidu a uvažovat o tom, co je nejlepší pro dlouhodobé zájmy Švédska,“ uvedl Kristersson citovaný agenturou Reuters.

Švédský vstup do NATO

Švédsko požádalo o vstup do NATO s další dlouho neutrální skandinávskou zemí Finskem po napadení Ukrajiny ruskou armádou loni v únoru. Záměr vstoupit do Aliance ideálně ještě před summitem NATO, který se uskuteční v litevském Vilniusu od 11. do 12. července, nebo během něj, během středy zopakoval Kristersson. Vstup Švédska do NATO blokuje Ankara a Budapešť.

Turecká vláda viní Stockholm z toho, že dlouhodobě poskytuje útočiště disidentům, které Ankara označuje za teroristy kvůli jejich údajným vazbám na organizaci Strana kurdských pracujících (PKK).

Švédská vláda se snaží přesvědčit Ankaru, aby ratifikaci vstupu do NATO schválila. Kvůli tomu například prosadila protiteroristický zákon. Norma přitom ve Švédsku vyvolala obavy o svobodu slova a další základní práva, podle švédského ministra spravedlnosti Gunnara Strömmera ale svobodu slova neohrozí.