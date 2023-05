Z Baltu by se stal „alianční rybník“. Švédsko může vstupem do NATO lépe bránit Pobaltí

Podle něj si ruská baltská flotila sice zachová volnost pohybu, i když Švédsko vstoupí do NATO, ale Stockholm vždy monitoroval přesuny ruských plavidel, a jakmile Švédsko vstoupí do Aliance, tak tato data budou dostupná všem jejím členům.

Tento výsledek se odehrál opakovaně během dvou let válečných her, kdy soupeřící torpédoborce a jaderné útočné ponorky podlehly nenápadné švédské ponorce.

Ostrov je umístěný ve středu Baltského moře. Kdo drží Gotland, má přehled o aktivitě pod i nad hladinou moře, upozornil už dříve analytik Björn Fägersten ze Švédského institutu pro mezinárodní otázky. Podobný názor vyjádřil i velitel „gotlandského“ 181. pluku švédské armády Häkan Darvall. „Gotland má strategickou polohu, ovládá přístupy do Baltu i do Finska,“ zdůraznil.

Ostrov Gotland by se stal důležitým obranným bodem proti útočníkovi postupujícímu z východu, tedy ze směru Pobaltí. Toto území bylo určitou slabinou NATO , protože ho s ostatními členskými státy spojoval jen úzký koridor do Polska. Ruské armádě by v případě útoku stačilo dobýt necelých sedmdesát kilometrů mezi Běloruskem a Kaliningradskou oblastí, aby ho odřízla od zbytku Aliance. Ta by si poté v podpoře napadených států musela vystačit s námořní a leteckou dopravou.

Silné vazby mezi státy severní Evropy tedy existovaly již před jejich vstupem do Aliance, protože to podle Visingra bylo v jejich vlastním zájmu. „Kdyby došlo k ruskému útoku na Pobaltí, tak Švédové a Finové by se okamžitě zapojili do obrany. Státy jednají na prvním místě podle svých národních a bezpečnostních zájmů a až na druhém podle nějakých dohod,“ míní analytik.

„Když přijde krize, začne NATO posilovat vojenské jednotky, které v Pobaltí jsou. Pošle tam vojáky a techniku, která to bude řídit. Buď se přepraví po moři, to trvá dlouho, nebo letecky. Proto je Švédsko klíčové, protože jedno z těch nejefektivnějších řešení se zaměřuje na využití švédského vzdušného prostoru,“ doplnil pracovník IIR.

Stockholm kvůli tomu uzavřel několik smluv se Spojenými státy o zprostředkování svého vzdušného prostoru pro případ napadení Pobaltí. Až se Švédsko stane členem NATO, bude moci přispívat k obraně regionu mnohem otevřeněji, poznamenal Halás.

Kondice švédského letectva

Nezávisle na Alianci severské země v polovině března uzavřely smlouvu o vzájemné spolupráci jejich vzdušných sil. „Dánsko, Norsko, Švédsko a Finsko podepsaly smlouvu, podle které chtějí postupně integrovat svoje letectva prakticky do jednoho severského letectva,“ přiblížil Visingr.

Diskuze o tomto projektu začaly již v devadesátých letech, ale deklarovaná neutralita Švédska a Finska bránila dalšímu vývoji. Posun umožnily přihlášky skandinávských zemí do NATO. Výsledný celek by měl disponovat 250 bojovými letouny, Švédsko by do společného arzenálu dodalo devadesát strojů JAS-39 Gripen.

Podle výroční zprávy Švédské armády není tamní letectvo bez problémů. V roce 2022 zaznamenalo u svých gripenů o 1363 letových hodin méně oproti 11 727 hodinám odlétaným v roce 2021.

Za zdroj problému pak dokument označuje nedostatek velitelů vzdušných bojových jednotek, leteckých techniků a pilotů, stejně jako studijní dovolené třiceti pilotů, napsal server Breaking Defense (BD).

„V roce 2022 nemělo čerpání dovolených významný vliv na plnění hlavních úkolů, nicméně schopnost letectva pokračovat ve výcviku a údržbě bojových jednotek se výrazně snížila,“ dodává zpráva. „Pokud bude dovolená v čase pokračovat, klesne i schopnost vojenských jednotek, především s ohledem na schopnost řešit hlavní úkoly,“ upozorňuje server BD.

Příznivější pro Stockholm podle něj je, že pokračující dodávky náhradních jednotek a náhradních dílů pro gripeny nebo revize dohod s dodavateli údajně podpoří „plánované potřeby“ až do roku 2025.

Integrace s Aliancí

Švédské zbrojovky ovšem dosud neměly přístup ke komunikačním systémům Aliance, jako je Link 16, připomněl Visingr. To byl dosud velký problém pro vzájemnou součinnost švédské a alianční techniky, což v minulosti zasáhlo i české gripeny. Se vstupem Švédska do NATO se to však změní.

„Švédské bojové letouny, ať už při cvičeních nebo konfliktech, budou dostávat veškerá taktická data z aliančních senzorových a komunikačních systémů. To bude znamenat obrovský skok právě pro interoperabilitu. To je věc, kterou lidé mají obrovskou tendenci podceňovat, ale je to nesmírně důležité,“ zdůraznil Visingr.