Demonstranti podporující právo na potrat vyšli do ulic polských měst

Mladá demonstrantka ve městě Olsztyn přiznala, že si v současném Polsku neumí představit plánování dítěte, protože neví, co by se jí mohlo stát v nemocnici. „Nemyslím si, že toto je země vhodná pro založení rodiny. Chtěla bych, aby se to změnilo,“ prohlásila.

„Dělám to pro své děti, protože sama už určitě neotěhotním, ale ony nejspíše zanedlouho ano. Přála bych si, aby měly možnost volby,“ řekla jeden z demonstrantek ve Vratislavi. Další prohlásil, že mu záleží na zdraví dcer. Jiná protestující zdůraznila, že „během těhotenství je nejdůležitější matka a jejich život by měly nemocnice na prvém místě chránit“.

Úmrtí matek v nemocnici

Koncem května v nemocnici ve městě Nowy Targ zemřela třiatřicetiletá žena, která do nemocnice přišla v pátém měsíci těhotenství poté, co jí praskla plodová voda. Po třech dnech podlehla sepsi, jen několik hodin poté, co se prokázalo odumření plodu a co se lékaři odhodlali k zákroku. Příbuzní ženy a jejich advokátka uvedli, že lékaři se nerozhodli provést potrat dříve, ačkoli život byl v ohrožení.

Podobné případy se v minulosti staly také v Pszczyně a Čenstochové. Polská liberální média a aktivisté za ženská práva je dávají do souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu z října 2020, podle kterého lékaři nesmí provést potrat ani v případě, že plod je nenávratně poškozený nebo trpí nevyléčitelnou nemocí.

Podle médií zdravotníci ve strachu z postihu odmítají potraty provádět i v případech, kdy jim to zákon povoluje. To je v situaci, kdy žena otěhotněla v důsledku znásilnění nebo incestu nebo když je ohrožen její život. Proti potratům hlasitě vystupují konzervativní aktivisté, odsuzuje je také katolická církev.