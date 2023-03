Polský soud uložil obecně prospěšné práce aktivistce za pomoc s potratem

Aktivistce původně hrozily za pomoc při potratu až tři roky vězení, v Polsku zákon interrupce fakticky zakazuje. Prokurátor žádal soud ve varšavské čtvrti Praga, aby Wydrzyńskou potrestal deseti měsíci obecně prospěšných prací. Katolický spolek Ordo Iuris, který v procesu vystupuje jako strana zastupující zájmy nenarozeného dítěte, navrhoval pro aktivistku roční vězení, napsala Gazeta Wyborcza.

V takzvaném potratovém týmu, který pomáhá Polkám při zakázaném zákroku, Wydrzyńská působí už šestnáct let. Bývalý partner jedné z žen, které před třemi lety Wydrzyńská pomohla od nechtěného těhotenství vlastními „potratovými“ tabletami, ji udal na policii. Dotyčná žena u soudu vypovídala minulý měsíc a děkovala aktivistce, protože jí pomohla v situaci, kdy jiné osoby a instituce podle ní jen lhostejně přihlížely.

Aktivistka: Vinen je polský stát

Sama Wydrzyńská u soudu podle listu uvedla, že vlastními tabletami pomohla už druhé zoufalé ženě, která se stala obětí násilnického a žárlivého partnera. Sama před lety zažila totéž, a to se třemi dětmi. Pilulky poskytla ze soucitu a s vědomím, že je Světová zdravotnická organizace (WHO) pokládá za naprosto bezpečné a že je ve světě užívají miliony žen.

„Necítím se vinna. Vinen je polský stát. Pomohla jsem Anně, když jí nikdo jiný už nechtěl pomoci. To je lidskost, které se nezřeknu. Nebudu se stydět nebo pokládat to, co jsem udělala, za zločin,“ zdůraznila.

Obhájkyně Anna Bargielová uvedla, že jde o politický případ, který vytvoří precedens. Žádala soud, aby její klientku zprostil viny. Upozornila také, že tento „test spravedlnosti“ se odehrává v situaci, kdy podpora pro právo na interrupce ve společnosti roste – a odsouzením Wydrzyńské podle ní soud odsoudí polovinu polské společnosti.

„Spoléhám na zproštění viny, protože jsem nevinná. Vinné je polské právo,“ prohlásila Wydrzyńská ke svým přívržencům, kteří demonstrovali před budovou soudu. I na transparentech zdůrazňovali, že by na jejím místě postupovali stejně. U budovy soudu stál také kamion hnutí na obranu života, z jehož reproduktorů zněl dětský pláč a modlitby Zdrávas Maria.