Drtivá většina Rusů se považuje za vlastence. V tom, co to znamená, se ale neshodují

Výmluvné je i to, jak Rusové definují vlastenectví: pro 48 procent znamená práci pro dobro země a zajištění jejího rozkvětu – tuto větu si v průzkumu zvolili vzdělanější a bohatší respondenti. Zatímco ti na venkově a s nižším příjmem zastávali názor, že pojem vlastenectví symbolizuje fakt, že je jejich země lepší než ostatní.

Průzkum byl bezesporu určen k tomu, aby ukázal obrovskou podporu Kremlu, ale to, co ve skutečnosti demonstruje, je základní pointa, která je Putinovi zcela cizí: že láska Rusů ke své zemi a k její vládě jsou dvě rozdílné věci, dodává server.

Na první pohled se zdá, že zmíněné procento dává za pravdu dvěma táborům s podobným pohledem na svět. Na jedné straně je prezident Putin, jenž se zoufale snaží dokázat, že válku vede ve jménu všech Rusů. Na druhé straně je rostoucí hrstka těch na Západě, kteří tvrdí, že jsou podporovatelé Ukrajinců a Putinových nepřátel. Se stejnou vehemencí však trvají na populistickém omylu, že nejde o Putinovu válku, ale o válku všech Rusů, upozorňuje web The Spectator .

Kritici Klemlu dlouhodobě tvrdí, že první obětí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se staly zbytky svobody v samotném Rusku, kde pod tlakem úřadů musela skončit nezávislá média, veškeré protesty jsou tvrdě potlačovány a opoziční politici jsou buď v exilu, anebo ve vězení.

Krátce po zahájení invaze navíc ruští zákonodárci schválili nové zákony, které umožňují až na 15 let zavřít každého, kdo si troufne hovořit o válce proti Ukrajině jinak než tamější úřady, anebo dokonce se zmínit o tom, že ruská armáda útočí na civilní objekty a ruští vojáci jsou podezřelí ze spáchání válečných zločinů.

„Samozřejmě, každý se obává, co se stane. Bylo by hloupé tvrdit, že se vše odehrává daleko od nás a že naši spoluobčané nejsou do konfliktu zapojeni,“ konstatovala Maria z Moskvy v rozhovoru pro BBC. „Budoucnost země? Ta je problematická, protože už se otevřeně hovoří o tom, že probíhá třetí světová válka,“ přidala další ruská respondentka Nina.

Naopak Anatolij se těší na zářnou budoucnost. „Rusko bude svobodné a nezávislé na démonech, jakými jsou například Spojené státy americké.“

Den Ruska občané jako prostředek pro utužení vlastenectví nevnímali

V pondělí se uskutečnila řada oslav Dne Ruska, čehož využil prezident Putin k proslovu, ve kterém mluvil o obyvatelích Ruska jako o lidech kráčejících od jednoho vítězství k druhému.

„Pocity hrdosti a vlastenectví naši společnost spojují v těchto těžkých časech ještě silněji a slouží jako spolehlivá podpora pro naše hrdiny podílející se na speciální vojenské operaci,“ řekl Putin.