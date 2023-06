Trump zamíří k soudu v Miami. Úřady se chystají až na padesát tisíc demonstrantů

Kolem soudního procesu se strhla vlna násilné rétoriky a anonymní uživatelé na internetu hovořili i o tom, že do Miami dorazí ozbrojení. Do města na jihovýchodě Floridy se chystalo také několik Trumpových politických spojenců, jako je senátor Rick Scott nebo neúspěšná kandidátka na guvernérku Arizony Kari Lakeová. Ta při tom varovala, že exprezidentovi stoupenci jsou ozbrojení, což podle ní „není výhrůžka“.

Federální prokurátoři proti exprezidentovi vznášejí obžalobu o 37 bodech v návaznosti na vyšetřování okolností, za kterých Trump po odchodu z funkce přechovával ve svém floridském sídle tisíce vládních dokumentů včetně těch podléhajících utajení. Trump je tak v době, kdy usiluje o návrat do Bílého domu, terčem druhého trestního stíhání vedle kauzy v New Yorku kolem platby údajné milence před volbami roku 2016.

Podle agentury AP mají novináři také zakázané u soudu používat mobily. Omezený počet reportérů se dostane přímo do soudní síně, pro další zástupce veřejnosti je připravena místnost, kde poběží přímý přenos jednání. Goodman také slíbil urychlené zveřejnění přepisu jednání.

Podle soudce Jonathana Goodmana úřady připravily „masivní bezpečnostní opatření“. Vyjádření přišlo v rozhodnutí, kterým soudce zamítl žádost médií o výjimku z pravidel ohledně pořizování fotografií a videí. To je ve federálních soudních síních zpravidla zakázané a stejně tomu bude i nyní, na rozdíl od dubnové obžaloby v New Yorku, při níž fotografové dostali možnost pořídit několik snímků Trumpa na lavici obžalovaných.

The Washington Post: Trump shání právníka

Trump bude zřejmě u soudu poučen o svých právech a soudce se ujistí, že obviněný má právní zastoupení, uvedl deník The New York Times. Podle něj nebylo jasné, zda se exprezident už v úterý vyjádří k otázce své viny, ani to, zda se při příjezdu ukáže veřejnosti. „Očekává se, že bývalý prezident přijde a odejde přes podzemní garáž,“ napsal list.

Deník The Washington Post (WP) napsal, že bývalý šéf Bílého domu přišel o dva prominentní členy svého právního týmu a nyní se snaží rychle zajistit náhradu. Podle jeho informací exprezidenta několik právníků na Floridě odmítlo. O tom, že Trump strávil den před zahájením soudního procesu mimo jiné snahou posílit svůj právní tým, informoval také web Politico.

Na Floridu dorazil exprezident v pondělí, přičemž podle WP strávil odpoledne právě rozhovory s potenciálními právními zástupci. Trumpův tým minulý týden podle médií opustili Jim Trusty a John Rowley a před úterním soudním jednáním nebylo zcela jasné, kdo bude obviněného zastupovat. Do Miami s ním přicestoval mimo jiných Todd Blanche, který byl součástí jeho týmu při dubnové obžalobě v New Yorku.

Bývalá hlava státu pro federální proces na Floridě potřebuje právníka s podporou místní advokátní komory nebo někoho, za nějž se takový právník zaručí. S hledáním podle WP Trumpovi pomáhá zkušený floridský obhájce Christopher Kise.