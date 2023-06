Polsko nezavře Důl Turów, prohlásil premiér Morawiecki. Podle soudu se má těžba zastavit

„Nenecháme zavřít ten důl. Žádný soud v Bruselu nám nebude říkat, co je energetická bezpečnost,“ řekl premiér během návštěvy Turówa podle webu polského rozhlasu.

Morawiecki na sociální síti napsal, že vláda nesouhlasí s „bezprávím“, tedy s verdiktem varšavského soudu vydaným 31. května na základě stížnosti německého města Žitava, české a německé pobočky Greenpeace a nadace Franka Bolda. Místopředseda polské vlády a ministr pro státní majetek Jacek Sasin soud obvinil z toho, že „naplňuje cizí zájmy“.

„Nemůžeme to splnit a uděláme vše, abychom toto rozhodnutí zrušili,“ dodal nyní k rozhodnutí soudu Morawiecki.

Důl a přilehlá elektrárna podle vlády pokrývají osm procent polské spotřeby elektřiny. Pokud by varšavský verdikt vstoupil v platnost, těžba uhlí v dole by po roce 2026 ustala. Letos v únoru polské úřady vydaly povolení pokračovat v těžbě až do 27. dubna 2044.

Proti pokračování těžby jsou němečtí a čeští ochránci přírody, kteří tvrdí, že tato činnost ohrožuje životní prostředí. Polská vláda podobné výtky odmítá a tvrdí, že jsou nepravdivé.