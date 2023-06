Pokračování slovenské podpory Ukrajině je v ohrožení, varovala Čaputová

„Pozoruji v naší společnosti nejen polarizaci, ale také roztříštěnost,“ řekla v rozhovoru Čaputová. Prezidentka také uvedla, že pokud se do vedení země po podzimních volbách dostanou populistické strany, slovenské postoje se na mezinárodní scéně „budou možná více podobat zahraniční politice typu Viktora Orbána“.

Průzkum veřejného mínění

Přestože Slovensko se zvnějšku zdá jako prozápadní, pod povrchem už nacházejí úrodnou půdu proruské názory, podotkl web Politico. Odkazuje se na výsledky průzkumu slovenské nevládní organizace Globsec.

Podle něj se pouze čtyřicet procent Slováků domnívá, že primární odpovědnost za rozpoutání války na Ukrajině nese Rusko. Asi padesát procent dotázaných Slováků uvedlo, že USA jsou pro jejich zemi bezpečnostní hrozbou, a šestašedesát procent souhlasilo s výrokem, že „USA vtahují Slovensko do války s Ruskem, protože je to pro ně výhodné“.

Zajímavě vychází také průzkumy ohledně postoje Slováků k NATO. V průzkumu Globsecu osmapadesát procent respondentů sdělilo, že by v případném referendu hlasovalo pro setrvání v této Alianci. Podle vlastního průzkumu Severoatlantické aliance by ale pro setrvání hlasovalo jen jednapadesát procent Slováků. V ostatních členských státech je to přitom v průměru zhruba sedmdesát procent lidí.