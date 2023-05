„Naše jednota je zkoušena.“ Čaputová vyzvala Západ k udržení společného postoje k Rusku

Podle prezidentky západní země zvládly dopady konfliktu na Ukrajině oproti očekávání lépe, a to díky své jednotě, a Ukrajině se daří vzdorovat ruské invazi. „Zásoby plynu jsou na rekordních úrovních, inflace klesá. Rusko kontroluje (na Ukrajině – pozn. redakce) méně území než před rokem,“ prohlásila Čaputová.

Lipavský odmítl ruský imperialismus

Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského není do budoucna problémem jenom ruský prezident Vladimir Putin, ale ruský imperialismus, kdy tato země „neví, kde končí a kde začíná“. EU by podle něho měla být připravena nikoli vyloženě na otevřený střet s Moskvou, ale „na studenou konfrontaci s Ruskem“ a na to, aby dokázala zastavovat ruský vliv. Nevyloučil však, že budou možné určité obchodní vztahy.

Šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg řekl, že „Rusko se nikam nepřesune, vždy zůstane největším geografickým sousedem“ EU. Evropa by se podle něho měla naučit rozlišovat mezi prezidentem Putinem a jeho přisluhovači a Rusy. Řekl, že podobné je to v případě KLDR, kdy se rozlišuje mezi tamním komunistickým režimem a obyvateli země.

Podle slovenského ministra zahraničí Miroslava Wlachovského se Evropa do současné situace dostala kvůli určité naivitě vůči Rusku. „Myslím, že je lidem nutné jasně říct, jaké jsou hrozby, kterým kontinent čelí, a že jim bude čelit dlouho a že tomu musíme přizpůsobit naše chování, naše zdroje,“ uvedl člen slovenské úřednické vlády. „Dobrá vůle a naděje nestačí,“ prohlásil. Dodal, že státy musejí aktuální hrozby zohlednit ve svých rozpočtech a vojenské připravenosti.

Na konferenci Globsec do slovenské metropole dorazilo přes tisíc hostů ze šesti desítek zemí. „Jde o nejvýznamnější bezpečnostní akci minimálně v regionu střední Evropy,“ upozornil zpravodaj ČT Jan Šilhan, podle něhož bude osmnáctý ročník dosud nejpočetnější co do účasti. Z České republiky na konferenci vystoupí kromě Lipavského i eurokomisařka Věra Jourová. Ve středu se konference zúčastní premiér Petr Fiala (ODS). Ve stejný den vystoupí také francouzský prezident Macron.

Velká část debat bude věnována ruské invazi na Ukrajinu, včetně poválečné obnovy či stíhání zločinů režimu Vladimira Putina. Hovořit se má podle slovenského tisku i o budoucnosti Ukrajiny v euroatlantických strukturách. Zúčastnit se má i ukrajinská delegace, potvrzená je účast místopředsedkyně ukrajinské vlády Olhy Stefanišynové.