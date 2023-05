Uganda přitvrzuje v tažení proti homosexuálům. Inspirovat se chce u ní i Ghana

„Myslím, že to je poslední hřebík do rakve. Terčem jsme ale byli už dlouho předtím,“ řekl člen ugandské LGBT+ komunity. Právě kvůli pomyslnému terči na zádech prchají před úřady členové této komunity do Keni. Ta je k nim tolerantnější, i když ne o moc.

„Kdyby se podívali na zákon o lidských právech v jejich vlastní ústavě, tak by zjistili, že je to v rozporu. Doufám, že to soudy prošetří. Je to jeden z nejhorších zákonů na světě. Máme o komunitu LGBT+ obavy,“ uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Turk.

Ústavní soud může ještě zákon zvrátit

Zákon ještě může zablokovat ugandský ústavní soud. U podobné normy tak kvůli procedurálním nedostatkům zakročil už v roce 2014. „Jedním z hlavních nedostatků zákona je, že byl přijat bez adekvátní a smysluplné účasti veřejnosti,“ tvrdí právník Adrian Jjuuko zabývající se lidskými právy v Ugandě.

Nové nařízení naopak podporuje další z afrických zemí, Ghana. Ta nyní trestá homosexuální styk mezi muži třemi lety vězení a zpřísnění postihu navrhovala už před dvěma lety. „Nechte mě to vysvětlit. Když se na to podíváte z pohledu Ghany, tak to není zákon proti LGBT+. Je proti LGBT+ praktikám. Existují totiž určité praktiky, které nás velmi znepokojují,“ uvedl k tomu předseda křesťanské organizace Advocates for Christ Ghana Edem Senanu.

V Ghaně, stejně jako ve zhruba třiceti dalších afrických státech, jsou homosexuální styky nelegální už nyní. Většina z těchto zemí je ohledně sexuality nebo genderové role hluboce konzervativní.