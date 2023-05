Braniborsko a Sasko chtějí kontroly na hranicích s Polskem, odkud přichází utečenci

Z Polska přicházejí stále častěji ilegální migranti do Německa. Sasko a Braniborsko proto žádají zavedení stálých kontrol na tamních hranicích. Vláda v Berlíně to zatím odmítá. Pohraničí navštívila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Zatím posilují policejní hlídky, a to i v okolí Česka.