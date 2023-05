Mistr kyvadlové diplomacie Henry Kissinger slaví sté narozeniny. Svět naučil reálpolitice

Po odchodu z vlády si prominentní republikán Kissinger zřídil konzultační firmu v New Yorku. Působil také ve správních radách několika společností a nadále zůstal vlivnou postavou politiky, jednal například jak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak i s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Kissinger je podle médií také rádcem Hillary Clintonové.

Začátkem devadesátých let Kissinger doporučil státům střední a východní Evropy neutralitu, což Česko a další země kvůli zkušenosti se Sověty odmítaly, a chtěly do NATO, připomíná Vondra. „Když jsme ho přesvědčili, tak to bylo obrovské vítězství. Když to podporovali idealisté, tak to nebylo překvapivé, ale když to nakonec podpořil i reálpolitik navzdory svým původním pochybnostem, tak to mělo mnohem větší váhu,“ vzpomíná europoslanec.