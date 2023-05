V Maďarsku vzniká čínská megatovárna na baterie. Odpůrci se bojí ztráty vody či vlivu Pekingu

Jen kousek za předměstími Debrecínu, na dvou stech dvaceti hektarech úrodné dunajské pánve, jsou v plném proudu terénní práce. Vyrůstá tam obří čínská továrna na baterie elektromobilů. „To je pokrok, to je budoucnost, opravdu? Zalévat přírodu betonem, když víme, jak znečišťující bude továrna?“ stěžuje si obyvatelka sousední obce Eva Kozmová.

Matky z okolí organizují protesty, během kterých upozorňují na hrozící ztrátu ornice či na obrovské množství vody, kterou bude megatovárna potřebovat na chlazení. Jde o stejný objem pitné vody jako využívá Debrecín, druhé největší maďarské město. Okolní nížiny se přitom mění v poušť. Za loňských veder uschla v Maďarsku pětina zemědělské produkce.

„Ta továrna bude pro naši ekonomiku přínosem jen jednou, teď, když se staví. A konec. Potom už to bude jen čínský byznys. Maďarská ekonomika s tím nebude mít nic společného,“ míní aktivistka a obyvatelka z okolí chystané továrny Eniko Pasztorová.

Vláda mluví o jedinečné příležitosti

Vláda v Budapešti je přesto přesvědčena, že ambice Evropské unie ukončit do dvanácti let výrobu aut se spalovacími motory jsou jedinečnou příležitostí stát se lídrem ve výrobě baterií. Zapadá do její strategie zásobovat zahraniční automobilky Audi, BMW a Mercedes-Benz, které v Maďarsku působí.

„Moderní čínské investice hrají obrovskou roli v udržení maďarské ekonomiky na cestě růstu. Proto budeme nadále podporovat čínské investice v Maďarsku,“ prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.