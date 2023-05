Většina zemí Rady Evropy chce registr škod na Ukrajině. Maďarsko návrh nepodpořilo

Rada považuje vznik registru za jedno z hlavních opatření, jak Rusko pohnat k odpovědnosti za skoro rok a čtvrt trvající plnohodnotnou vojenskou invazi na Ukrajinu. „Jde o klíčovou součást reakce Rady Evropy na ruskou agresi,“ řekl český prezident Petr Pavel a dodal, že ke vzniku registru škod přispěla i česká diplomacie. Do registru, který bude sídlit v Haagu, budou moci škody způsobené ruskou agresí na Ukrajině hlásit ukrajinští občané nebo třeba tamní samosprávy.

Na tiskové konferenci na závěr dvoudenního summitu ukrajinský premiér Šmyhal označil rozhodnutí o zřízení registru za „historické“. Po zřízení registru by podle něj měl vzniknout i fond na kompenzaci škod. Vyzval také ke zřízení speciálního tribunálu, který by soudil ruské politické a vojenské špičky za zločiny spáchané na Ukrajině.

Na tiskové konferenci generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinovičová Buričová uvedla, že registr bude zásadní pro eventuální vyplacení kompenzací za škody způsobené na Ukrajině ruskou invazí. Podle ní bude vymáhání odpovědnosti za invazi důležitou součástí jednání o míru.

Český příspěvek vychází kolem dvou milionů ročně

Roční rozpočet nového registru škod způsobených Ukrajincům by měl být asi 7,1 milionu eur (zhruba 166 milionů korun), minimální roční příspěvek by činil 25 tisíc eur (585 tisíc korun), maximální 1,2 milionu eur (28 milionů korun). Na Česko by podle předběžných odhadů mělo vycházet zhruba 86 tisíc eur ročně (zhruba dva miliony korun), uvedlo nedávno české ministerstvo zahraničí.

Skutečná výše ale bude záležet na výši dobrovolných příspěvků poskytnutých přidruženými členy Rady Evropy. Částky by měly být stanoveny na první konferenci účastníků ustaveného registru škod začátkem letošního června 2023.