Ukrajinci čistí Cherson od min

Podle šéfa Chersonské oblasti Jaroslava Januševiče úřady rozhodly z bezpečnostních důvodů ponechat v platnosti zákaz vycházení od páté hodiny odpoledne do osmi rána a také zákaz odjíždět a vstupovat do města. „Nepřítel zaminoval všechny objekty kritické infrastruktury,“ řekl Januševič. „Snažíme se, abychom se s tím vypořádali během pár dnů, a pak otevřeme město,“ přislíbil.

V oblasti by měla začít také fungovat místa, odkud bude možné bezplatně zavolat nejbližším. Januševič podle agentury Reuters zmiňoval neděli, podle agentury Unian hovořil o následujících dvou dnech. Očekává také, že začnou fungovat mobilní sítě.

Hlavním úkolem pro místní obyvatele ale bude očištění kritické infrastruktury od min. Prioritu má také obnova dodávek elektřiny. Šéf oblasti upřesnil, že dodávky plynu už fungují.

Obnova železnice

Do osvobozeného města v neděli dorazil generální ředitel ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin. Železniční spojení do osvobozeného města by podle něj mělo být obnovené během týdne. Společně s ním přijeli i zaměstnanci, kteří se budou podílet na obnovení vlakového spojení se zbytkem neokupovaného území. Podle Kamyšina postupují opravy a odminovávání tratí rychle a v blízké budoucnosti vyjede první souprava.

Místopředseda oblastního sněmu Jurij Sobolevskyj ale v neděli v televizním rozhovoru mírnil nadšení a uvedl, že ve velké části města je humanitární situace „velmi svízelná“.