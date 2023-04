Velkopáteční dohoda před 25 lety utnula násilí v Severním Irsku. Současnost nastiňuje její limity

Hlavní město Severního Irska Belfast je v současnosti prosperující a živou metropolí. V centru už nevybuchují bomby, ale ozývá se živá kultura. V tamních studiích se točí celosvětově úspěšné filmy a seriály. Děje se tak díky Velkopáteční dohodě, kterou se před 25 lety podařilo dosáhnout míru.

Násilí dnes v Belfastu připomíná například šest metrů vysoká zeď z betonu a vlnitého plechu oddělující katolickou a protestantskou čtvrť. Je tu od roku 1971 a přežila svůj berlínský protějšek. Ze středoevropského pohledu se jí možná paradoxně říká „mírová“.

Cesta ke klidu byla trnitá, dlouhá a plná kompromisů, a to i bolestivých, které dodnes zanechávají rány v severoirské společnosti. Velikonoční mír je stále aktuálním tématem, jak ukazuje mimo jiné brexitový spor a neklid panující obzvláště v táboře unionistů.

Kořeny násilí

Zmiňovaný útok v hrabství Armagh ilustruje, jak obtížné a dlouhé mírové debaty byly. Odehrál se totiž – stejně jako řada dalších – během doby, kdy britská vláda a PIRA formálně uznávaly příměří dosažené v polovině sedmdesátých let. Náznak míru se ale nelíbil ani jedné straně – část republikánů nechtěla o klidu zbraní ani slyšet a britští důstojníci v tu dobu cítili příležitost irské bojovníky notně zatlačit.

Ještě o dva roky dříve se přitom podařilo dosáhnout ambiciózní Sunningdaleské dohody. „Ta měla za následek vznik samosprávného severoirského parlamentu a Irské rady, která představovala snahu o zapojení irské vlády do správy území a byla také určena pro podporu přeshraniční spolupráce,“ shrnuje Michaela Marková z katedry anglického jazyka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci.

Dílčích dohod a posunů se v druhé polovině minulého století odehrálo více, žádné ale nevedly k trvajícímu příměří, natož úplnému míru. Kořeny násilí byly příliš hluboké. I když samotné The Troubles se datují od konce šedesátých let, příčiny lze vysledovat už v rozdělení ostrova po irské válce za nezávislost na Británii na začátku let dvacátých.