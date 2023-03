S vrtulníky ze sovětské éry útočí Ukrajinci na nepřítele

„Provádíme bojové úkoly s cílem zničit nepřátelská vozidla, nepřátelské posádky,“ říká velitel vrtulníků. Ty útočí z dálky, létat musí těsně nad korunami stromů. Jinak hrozí, že je zachytí radary a zasáhne řízená raketa.

„Každá mise je jiná. Mění se pozice. Všechno musíme připravit úplně jinak,“ dodává velitel. Co se však pro tyto vojáky nemění, jsou vrtulníky, s kterými létají.

Mi-24 pocházejí ze sovětské éry. Podle velitele jsou starší než on sám. Přál by si modernější stroje. Spekulovalo se o britské dodávce amerických vrtulníků Apache, Londýn to ovšem popřel.

Rozhodující pro obranu území jsou ale podle Kyjeva stíhací letouny. Tabu prolomily kroky Polska a Slovenska. Jako první dva státy NATO se rozhodly na Ukrajinu poslat MiG-29.