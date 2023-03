Je velký úspěch, že jsme zimu zvládli bez Ruska, soudí Bartuška

Bartuška v pořadu zdůraznil, že do České republiky nepřichází od srpna minulého roku žádný ruský plyn, stejně jako do Německa či Francie. A zimu končíme se zásobníky naplněnými na 51 procent.

Připomněl, že ruská víra, že se Evropa neobejde bez ruského plynu a ropy, byla přitom neochvějná. V Evropě samotné byly sice velké obavy, jak to zvládne, ale až se budou za deset patnáct let psát její dějiny, tak to bude označeno jako pozoruhodný okamžik, že to zvládla, domnívá se Bartuška. Dodal však, že nás ještě čekají dvě složité zimy. „Ještě nějaký čas situace jednoduchá nebude.“

Za další z pozoruhodných trendů považuje to, jak se stát za poslední rok vrátil do energetiky – například v podobě znárodňování francouzské společnosti EDF či v tom, že Evropská unie poskytuje větší míru volnosti státům v pomoci jejich ekonomikám. Konkrétně s cenami pro chudší obyvatele či pro firmy.