Parlamentní volby v Kazachstánu vyhrála podle odhadů vládní strana

Loni v lednu Kazachstánem zmítaly masové protesty, jejichž potlačování si vyžádalo přes dvě stovky mrtvých. Nedělní hlasování bylo ale klidné. Volební účast dosáhla 54,2 procenta, oznámily úřady po uzavření volebních místností. Odhady vyšly po půlnoci místního času, první výsledky se očekávají v pondělí. Konečné výsledky pak musejí být oznámeny do 29. března, uvedl server Astana Times.

Odhady výsledků zveřejněné po uzavření volebních místností přisuzují vládnoucí straně 53 až 54 procent hlasů, což postačuje k udržení pohodlné většiny. Podle agentury TASS odhady také slibují zvýšení počtu stran v parlamentu, a to až na šest, včetně opozičních sociálních demokratů. Z 98 poslanců se 69 volí podle stranických kandidátek, 29 v jednomandátových volebních obvodech, připomněl středoasijský server Fergana News.

Hlasovat mohlo asi 12,3 milionu z celkem zhruba 19 milionů obyvatel, volilo se 98 poslanců dolní komory parlamentu.

Volby se konaly předčasně kvůli ústavním reformám, které po loňských protivládních protestech vyhlásil prezident Tokajev.

Novinkou nedělních voleb v této zemi bohaté na ropu a zemní plyn bylo i to, že voliči nevybírali jen z představitelů politických stran, ale i z nezávislých kandidátů, mezi kterými je i několik opozičních politiků. Něco takového se podle agentury Reuters děje poprvé po dvou desetiletích. Nicméně zájem o hlasování v největším městě Almaty, které je tradičně opozici nejvíce nakloněno, byl slabý a ulice byly plné policistů.

Mezinárodní pozorovatelé ocenili reformy, kritizují ale řadu nesvobod

„Stále si stěžujeme, že se v naší zemi nic nemění, ale sami se neúčastníme politického života. Přijít a hlasovat je to nejmenší, co můžeme pro změny udělat,“ řekla šestatřicetiletá manažerka Jevgenija, která nechtěla říct své příjmení ani to, pro koho hlasovala.

Rovněž práh pro vstup do parlamentu byl nově snížen ze sedmi na pět procent. Novinky přivítali podle agentury DPA i mezinárodní pozorovatelé, kteří ale zároveň kritizovali pokračující nesvobodu tisku a projevu.

Tokajev hlasoval už ráno v Astaně bez toho, že by hovořil s novináři. Uvedl, že volby by měly umožnit realizovat jeho plán reforem a spravedlivějšího rozdělování příjmů z prodeje nerostného bohatství.