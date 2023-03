Do Gruzie kvůli válce uprchly statisíce Rusů. Někteří se chtějí vrátit, jiní žít na Západě

„Před posledním soudem a po předvolání na vojenskou správu jsem odjel. Hrozilo mi vězení i vojenská služba. Ani do vězení, ani do armády se mi nechtělo,“ vysvětluje Sergej Podsitnik. „Chtěli jsme přestat žít v tom neustálém hrozném stresu, který je teď v naší zemi,“ přidává Sivuchin.

V gruzínské metropoli Tbilisi žije více než milion lidí. Právě do tohoto města loni v září zamířily statisíce Rusů. Mezi nimi před mobilizací utekl i šestadvacetiletý Vadim Smajkov z jižního Ruska. „Hrozilo, že mě pošlou na frontu. Nechtěl jsem bojovat za Putina. Nechtěl jsem přijít o život a taky nikoho zabíjet,“ popisuje.

Plánovaný návrat i trvalá emigrace

Za současné politické situace se do Ruska ani jeden z nich vrátit nehodlá. „Doufám, že tato válka brzy skončí. No, v Rusku ještě dlouho nebude situace nebo atmosféra, aby stálo za to se tam vrátit. Bohužel,“ dodává Alexej Sivuchin. „Až odejde Putin a až návrat bude bezpečný, já se vrátím. Miluji Rusko a Samaru,“ zdůrazňuje Podsitnik.

Vadim Smajkov toto neplánuje a svou budoucnost vidí jinde – mimo Rusko už chce zůstat natrvalo. „Je potřeba jít kupředu. Myslím někam do Evropy nebo USA,“ uvažuje.

Gruzie má necelé čtyři miliony obyvatel. Příchod statisíců Rusů loni v září je tak podle opozice pro zemi bezpečnostním rizikem.