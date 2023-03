Šéf Rady BBC čelí tlaku na rezignaci, důvodem je spor o dočasné stažení fotbalového komentátora Linekera

Lineker poté všem poděkoval za podporu. „Sportovní přenosy na BBC uvádím už téměř 30 let a jsem nesmírně hrdý na to, že mohu pracovat s nejlepší a nejspravedlivější televizní stanicí na světě,“ uvedl. „Závěrečná myšlenka: Jakkoli bylo posledních několik dnů těžkých, nedají se jednoduše srovnat s tím, jaké to je, když musíte utéct z domova před pronásledováním nebo válkou a hledat útočiště v daleké zemi. Je hřejivé, když jsem u tolika z vás viděl empatii vůči jejich těžké situaci,“ dodal.

Svým vyjádřením porušil směrnice veřejnoprávní stanice, která ho za to stáhla z moderování sobotního pořadu Match of the Day (Zápas dne), dokud s televizí neuzavře dohodu o tom, jak má používat sociální sítě. Tento krok však vyvolal silnou kritiku a rozsáhlé narušení sportovního programu během víkendu, neboť se za Linekera postavila řada expertů, komentátorů i fotbalistů, kteří odmítli v televizi vystoupit.

BBC Linekera minulý týden stáhla z vysílání poté, co na svém soukromém účtu na síti Twitter tvrdě kritizoval připravovaný vládní zákon , jehož cílem je zabránit migrantům přeplouvajícím Lamanšský průliv, aby ve Spojeném království požádali o azyl. Bývalý fotbalista v příspěvku odsoudil „krutou politiku zaměřenou na ty nejzranitelnější, a to jazykem, který se neliší od toho, který používalo Německo ve 30. letech 20. století“.

Linekerova kauza má i politický kontext

Pořad Match of the Day existuje od roku 1964 a Lineker ho uvádí už dvacet let. Dvaašedesátiletý Lineker je ve Velké Británii známou osobností, kterou na Twitteru sleduje 8,8 milionu lidí. Podle agentury Reuters je bývalý fotbalista nejlépe placeným moderátorem této veřejnoprávní stanice. Měsíčně pobírá v přepočtu přes tři miliony korun, zaměstnancem BBC ale není.

Od zahájení moderátorské kariéry otevřeně dává najevo své politické názory, vyjadřoval se zejména proti brexitu a na podporu migrantů. Teprve nyní mu to ale způsobilo problémy. Důvody jsou dva.

„Tím prvním je, že tentokrát byl ten komentář opravdu ostrý a dostal se do politického sporu mezi vládními konzervativci a opozičními labouristy. Ve chvíli, kdy napsal ten svůj komentář, tak se proti němu výrazně ohradila ministryně vnitra, na druhou stranu ho pak zase podpořili opoziční labouristi,“ vysvětil zpravodaj ČT ve Velké Británii Lukáš Dolanský.

„Zároveň se tento spor dostal do střetu dvou táborů. Tábora, který podporuje BBC, veřejnoprávnost, a, řekněme, ostatních médií, která jsou proti BBC,“ přidal Dolanský druhý důvod.

Debata o pravidlech nestrannosti

Za Linekera se postavila část veřejnosti, podle které je v zásadě jedno, jaké jsou jeho politické názory. Komentátor však jednoznačně porušil současná pravidla BBC, dodává Dolanský. „Ve výsledku BBC mluví o tom, že bude muset změnit svá pravidla nestrannosti a bude muset změnit to, kdo může být nestranný. Jestli to například musejí být pouze političtí reportéři nebo lidé, kteří se pohybují ve zpravodajství, anebo jestli se tato pravidla vztahují i na komentátory fotbalu.“

Současné vedení BBC podle něj v pravidlech přitvrdilo, neboť se regule vztahují i na sociální sítě, kde by měli být lidé spojení s BBC nestranní. „Opravdu se to týká lidí, kteří nejsou zaměstnanci BBC? Opravdu se to týká lidí, kteří neuvádějí politické pořady – zabývají se fotbalem? A nakolik mohou tito lidé, nebo kdokoliv v BBC, prezentovat své názory na soukromých účtech na sociálních sítích? Protože tak tomu skutečně bylo, profil, z kterého Lineker psal, neměl nic společného s BBC, neodkazoval na BBC,“ jmenuje Dolanský některé problémy, které bude muset BBC řešit.

„Na druhou stranu, popularita tohoto komentátora a moderátora je jen a pouze díky BBC. Kdyby neuváděl už dvacet let ten pořad, kdyby za ním nestála tato instituce, tak by rozhodně nebyl tak populární, nemohl by vydělávat takové částky a neměl by takový zájem veřejnosti,“ doplňuje zpravodaj ČT další část problému.