Němci mírní optimismus z dostatku paliv. Příští zima nemusí být tak mírná

Představitelé hlavního regulačního úřadu ve spolkové republice však varují před přílišným optimismem. To i přesto, že v tuto chvíli je jasné, že momentálně nemohou být strategické rezervy fosilních paliv ohroženy.

Vývoj energetické krize nelze odhadnout

K opatrnosti a dalšímu šetření vedou německého regulátora zjevná fakta. Jednak nikdo nedokáže zcela předpovědět, jaká bude příští zima, a také nikdo nemůže odhadnout dlouhodobý vývoj energetické krize, kterou odstartovala Ruská válka na Ukrajině.

„Prostě nevíme. Nevíme, zda Čína skutečně potřebuje dovážet stávající úroveň plynu, což by mělo cenový dopad. Nevíme, jestli jsme schopni naplnit zásobníky plynu tak, jak chceme a jak je to stanoveno v zákoně. Opravdu nevíme, zda dojde k nějakému ohrožení,“ dodal Müller.

Německé úřady tak budou dál tlačit i pobízet běžné spotřebitele k tomu, aby své plynové kotle vyměnili za tepelná čerpadla. Snížené ceny paliv se pak v Německu podle odhadů nepromítnou v platbách ani zálohách dříve než za půl roku.

Do Evropy stále proudí část ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko a přes Turecko do Bulharska. Jedná se jen asi o sedm procent dodávek. Snaha najít alternativní dodávky byla úspěšná, nicméně nákladná. Vstupy na budování nových tras a terminálů i zásobníků a náklady na jejich pořízení se budou ještě nějaký čas projevovat, a to nejen v Německu.