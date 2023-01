Rheinmetall může vyrábět pro Ukrajinu ve velkém. Chce ale více peněz od německé vlády

Rheinmetall kromě zásadního komponentu pro tanky Leopard vyrábí i tankovou nebo dělostřeleckou munici a produkci je připraven okamžitě až několikrát navýšit na statisíce nábojů ročně. Potřeboval by ale zásadní investice, například až osm set milionů eur, tedy v přepočtu přes devatenáct miliard korun na novou továrnu na střelný prach.

Německá zbrojovka Rheinmetall se dostala do popředí kvůli dodávkám zbraní na Ukrajinu. Nový německý ministr obrany Boris Pistorius její zástupce kontaktoval v rekordním čase. „Pistorius je jedenáctým ministrem obrany, kterého si za svou kariéru v Rheinmetallu pamatuji. A nikdo se s námi nesešel za tak krátkou dobu,“ konstatoval generální ředitel společnosti Armin Papperger.

Spojené státy ale dodání těchto letounů v pondělí večer středoevropského času odmítly, uvedl to americký prezident Joe Biden. Dodání letounů v současné době jednoznačně odmítá i Berlín.

Aktuální německé vyjádření přichází v době, kdy Ukrajina žádá o dodávky stíhacích letounů ze Západu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by mohlo jít o americké F-16, které se podle něj schopní ukrajinští obránci naučí pilotovat rychle.

„Mnoho lidí mluví o tom, že rozpočet na obranu je příliš nízký, a já to mohu potvrdit. Vyčleněných jednapadesát miliard eur nebude stačit na to, abychom toto všechno mohli obstarat,“ domnívá se Papperger.

V kontaktu je Rheinmetall i s americkou firmou Lockheed Martin, která vyrábí raketomety HIMARS, do kterých by mohla německá zbrojovka začít licenčně vyrábět munici. Rozhodnout se ale teď musí spolková vláda.

Na Ukrajině zatím nejsou ani dříve slíbené tanky Leopard nebo Abrams. Rychlost dodávek pokročilých zbraňových systémů je klíčová i pro koordinaci případné ukrajinské ofenzivy proti ruským okupantům.

Německo zvažuje rizika

Zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák vysvětluje, že povolení exportu tanků Leopard 2 na Ukrajinu Berlínem nebylo nenadálou změnou v politice. Postupný obrat německé zahraniční politiky je podle něj možné sledovat během celého roku.

„Válkou na Ukrajině se Německu rozpadl geopolitický pohled na Evropu, na vztahy s Ruskem a Německo v tom hledá novou bezpečnostní architekturu,“ říká Polák.

Německo podle zahraničního zpravodaje chce pomoci Ukrajině, ale zároveň se obává většího konfliktu, který by se mohl přelít i do střední a západní Evropy. Scholz proto tento pohled zohledňuje ve svých vystoupeních. Opatrnost přitom není typickým znakem Scholze, obdobně by se patrně zachovala i předchozí kancléřka Angela Merkelová, myslí si Polák.