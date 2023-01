V akci několikrát denně. Ukrajinci drží Bachmut i díky ukořistěným ruským tankům

Obránci nicméně ani tak nemají tanků dostatek. Stroje bojují v první linii, suplují dělostřelectvo. Každý kus je vytížený na maximum. Posádky do akce vyrážejí i několikrát denně. Proto není divu, že dochází k selháním elektroniky a posádky musejí například vysoušet zaměřovací zařízení.

Protože se tankům nevyhýbají časté poruchy, končí v improvizovaných opravnách v těsné blízkosti fronty. Kde přesně budovy stojí a jak vypadají, je úzkostlivě střeženým tajemstvím.

I zde se potvrzuje, co je zřejmé už dlouhé měsíce – tedy že jedním z největších dodavatelů vojenské techniky Ukrajině je paradoxně útočící Rusko. Tank T-80 patří v modernizované verzi mezi chloubu ruské armády. Některé stroje ale nyní slouží v ukrajinských barvách.

Západní výbava sankcím navzdory

Jednotka obránců jeden tank v modernizované variantě BVN ukořistila v létě u Charkova a zjistila, že navzdory zavedeným sankcím je bojový stroj vybavený i západní technikou. Podle velitele tankové jednotky Oleksandra pochází z Francie či Číny.

Francouzské součástky podle něj byly do tanku nainstalovány v posledních letech, tedy po zavedení sankcí na vývoz podobného materiálu do Ruska. „Upřímně mě to v tuto chvíli nepřekvapuje. Každý hledí jen na vlastní benefit. Francie, stejně jako ostatní země,“ má jasno Oleksandr.

T-80 jsou v moderních variantách velmi rychlé a spolehlivé stroje – ty ukořistěné teď paradoxně patří mezi to nejlepší, co má Ukrajina k dispozici. Jevhen velí starému tanku T-64 a doufá, že právě jeho armáda vybere k výcviku na očekávaných tancích Leopard 2, která dodají západní země.

„Nenaučíme se to za týden, ale proč ne za měsíc? Válka ukázala, že se učíme s technikou velmi rychle. Máme totiž motivaci,“ říká. Pro něho osobně je motivací syn, který od začátku války žije bez rodičů u známých. Ukrajinský tankista doufá, že čím dřív dorazí na bojiště u Bachmutu západní tanky, tím dřív syna znovu uvidí.