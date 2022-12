Itálie zavádí povinný test na covid pro cestující z Číny

Ministr Schillaci ve středu uvedl, že nařídil povinné testování všech cestujících z Číny, včetně těch, pro které je Itálie jen tranzitní zemí. U odebraných vzorků se bude také zkoumat varianta koronaviru. „Opatření je nezbytné pro zaručení trasování a zachycení možných variant viru a pro ochranu italského obyvatelstva,“ cituje ministra deník Corriere della Sera.

O možnosti zavedení tohoto opatření informovalo ministerstvo zdravotnictví během středy. Uvedlo, že se obává, že by lidé, kteří přijíždějí z Číny, mohli zavléct do Itálie mutace a varianty koronaviru, které zatím nejsou přítomné na italském území. Ministerstvo také vyzvalo k prevenci a sledování vývoje nákazy, a to i v součinnosti s dalšími unijními státy.

Na milánském letišti Malpensa, kam přilétají spoje z Číny, test po cestujících už několik dní požadují. Není to ale povinnost, takže lidé mohou testování odmítnout. Podle údajů, které teď zdravotnické úřady zveřejnily, bylo v pondělí otestováno na 120 pasažérů z Číny a 52 procent z nich mělo test pozitivní. Ve středu odpoledne úřady v regionu Lazio nařídily testování cestujících z Číny, kteří přilétají na letiště ve Fiumicinu. Cestujícím s pozitivním testem bude nařízena izolace, uvedly úřady.