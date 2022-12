Čína se chystá rozvolnit přísná covidová opatření. Zemi hrozí ekonomická nestabilita

Čína se zároveň s uvolněním proticovidových opatření chystá otevřít světu. Po třech letech lockdownů, povinných karantén a omezených kontaktů zatím jako poslední z velkých ekonomik stále omezuje přístup do země. Od 8. ledna už by ale na hranici měl stačit negativní výsledek PCR testu. Skončí i povinnost třítýdenní izolace, zároveň by čínští občané opět získali možnost cestovat do zahraničí.