Čína se vypořádává se sílící vlnou covidu-19. Bude první ze tří, míní epidemiologové

Obraz, který prezentují oficiální statistiky čínských úřadů, narušují dlouhé fronty před pekingským krematoriem, které je určené jen pro oběti covidu. Jeho pracovníci mimo záznam přiznávají, že mrtvých je teď výrazně víc než v době, kdy platila přísná omezení. Ulice velkých měst jsou klidnější než jindy. Školy se zavřely, v jejich tělocvičnách vznikají provizorní kliniky.

„Pokud to dostanete, tak to dostanete. Když se nakazíte, záleží na zdravotním stavu každého, jestli to zvládne, nebo ne. Snažíme se, aby se to nešířilo mezi seniory a dětmi,“ říká obyvatel Pekingu Li Jü-pcheng.

Nemoc se šíří i na venkově. Státní televize pořídila záběry lékařů, kteří chodí dům od domu a pomáhají pacientům, aby nemuseli do nemocnic. „Zdravotníci nám dali pocit bezpečí. Pomohou nám, kdykoli to budeme potřebovat,“ svěřuje se jeden z obyvatel východočínské provincie Ťiang-su.