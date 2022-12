Návštěva Zelenského v USA je historická, soudí Lipavský. Je to symbolické gesto, říká Vystrčil

Zelenského návštěva Spojených států je dle ministra zahraničí historickým momentem. „Podtrhuje to význam americké pomoci pro obranu Ukrajiny proti ruské agresi. Vítám i rozhodnutí Spojených států poskytnout protiletecké systémy, které jsou obranného charakteru – to znamená, že neeskalují situaci, ale dovolí Ukrajině se bránit,“ uvedl Lipavský.

„Já si především myslím, že je to veliké symbolické gesto,“ zhodnotil Vystrčil. „Jsem rád, že je Zelenskyj na návštěvě USA, které jsou lídrem demokratického světa. (…) Vím, že prezident Zelenskyj měl pozvání od prezidenta Bidena, doufám, že má i pozvání od evropských lídrů. I Evropa by se tímto způsobem měla zachovat. To je důležité, aby to (ruský prezident) Vladimir Putin viděl a slyšel, aby dostal strach,“ soudí předseda Senátu.