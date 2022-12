Americká senátorka Sinemaová opustí řady demokratů a stane se nezávislou

Arizonská politička svůj krok zdůvodnila tím, že se rozhodla bojovat proti „pokaženému stranickému systému“. Že bude nezávislou, podle ní odráží to, kým vždy byla ona i Arizona. „Neděláme to, co se nám řekne, ale to, co je správné pro náš stát a naši zemi,“ uvedla.

O kontrolu Senátu se obě strany střetly v listopadových volbách. Demokratům, kteří ztratili většinu ve Sněmovně reprezentantů, se nakonec po prosincovém druhém kole hlasování ve státě Georgie podařilo udržet v horní komoře většinu. Do té se počítá i dvojice senátorů, Bernie Sanders a Angus King, kteří jsou sice formálně nezávislí, ale většinou hlasují s demokraty.

Jaký přesně dopad na fungování Senátu krok Sinemaové bude mít, není podle komentátora stanice BBC zatím jasné. Je podle něj ale možné, že se ji republikáni budou snažit přetáhnout na svou stranu.

I kdyby byl v Senátu poměr 50 ku 50, budou zde demokraté schopni některé návrhy prosadit, protože rozhodující hlas v takovém případě má demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová.