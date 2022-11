Reportéři ČT: Čeští dobrovolníci na ukrajinské frontě bojují i zachraňují. Výbavu si kupují za své

Těla Rusů za obcí leží dodnes

„Naším úkolem je čekat, až nás zavolají, odjet na evakuační bod, tam převzít raněné, zajistit jim základní životní funkce a rychle pryč, protože se můžeme dostat pod palbu ruských dronů nebo artilerie,“ popisuje český paramedik.

„Pokud to bouchne blízko, způsobuje to kontuze – to jsou slabé nebo silné otřesy mozku,“ dodává, s čím se na frontě může snadno setkat. Kvůli ochraně u sebe nosí i zbraň – AK-47, tedy samopal zvaný kalašnikov. „Když vezu zraněného, dávám ji dopředu, vzadu by mi překážela,“ poznamenává.

Při cestě do nemocnice je za vesnicí Terny vidět na nebi velký ohňostroj. Podle vojáků jde o termickou bombu obsahující látky podobné fosforu. Kousek za obcí byly ještě před několika týdny ruské jednotky. Dodnes zde leží zbytky jejich těl. Boje v oblasti přitom stále pokračují a kolem zní dunění dělostřelectva.