Prezidentské volby v Brazílii provázejí dezinformace i násilí

„Lulo, kdybyste nelhal, nebyl byste to vy. Nazýváte mě strůjcem genocidy, členem milice i kanibalem,“ pronesl na adresu levicového politika Bolsonaro.

Kandidáti zveřejňují zesměšňující videa protivníku a neustále na sebe útočí. „Jste lhář, protože velké množství vašich lží je každý den v novinách. Jste králem fake news a hlouposti ve lhaní brazilské společnosti,“ rýpl si Lula do svého protikandidáta.

Policejní auto poničené střelbou i granáty a dva zranění policisté jsou výsledkem řádění blízkého spojence prezidenta Jaira Bolsonara. Bývalý kongresman na policisty zaútočil, když ho chtěli převézt z domácího vězení zpět do vazby za šíření falešných zpráv během prezidentských voleb.

Volební komise uděluje za šíření dezinformací pokuty

Vše se odehrává na pozadí ostré dezinformační kampaně. Lula podle svých odpůrců uzavřel „smlouvu s ďáblem“ a chystá se zavřít kostely. Bolsonara kritici viní z pedofilie i kanibalismu. Volební komise tak začala za šíření falešných zpráv udělovat pokuty.

„Ve srovnání s posledními volbami v roce 2020 ukazují některá data nárůst o 1671 procent v počtu dezinformací na digitálních platformách,“ uvedl předseda Nejvyššího volebního soudu v Brazílii Alexandre de Moraes.

Bolsonaro, kterému se přezdívá „tropický Donald Trump“, používá stejnou politickou zbraň jako jeho americký protějšek. Volby označuje za zmanipulované a podkopává důvěru v celý volební systém. „Náš tým potvrdil, že to, co dělá volební komise, je zasahování a manipulace s výsledky. Volby musí být respektovány, ale bohužel Strana pracujících a volební komise mají v tomto ohledu co vysvětlovat,“ řekl Bolsonaro.