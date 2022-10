Turecko se stalo důležitým útočištěm pro Rusy, kteří prchli z domoviny

Proti válce a na podporu Ukrajiny se v Istanbulu konal nepočetný protest. Na něm vykřikoval hesla proti ruskému režimu i osmatřicetiletý Maxim. Z domova emigroval, aby nemusel narukovat. Odmítá ale, že by to dělal jen kvůli vlastnímu bezpečí. Proti invazi vystupoval už dřív.

Mezi prchajícími mladými Rusy je Maxim výjimka. Mnozí otevřeně přiznávají, že se rozhodli uprchnout, až když jim osobně začal hrozit povolávací rozkaz. Do té doby je válka vlastně nezajímala, stejně jako videoblogera Nikiho Prošina.

Do Ruska se dlouho nepodívají

„Minulý týden všechno změnil pro mě a stovky tisíc dalších, kteří se rozhodli odejít z Ruska. Hlavním důvodem a převažující motivací je vyhnout se osobnímu nebezpečí, které představuje povolávací rozkaz do ruské armády,“ uvedl ruský emigrant v Turecku Prošin.

Jemu i mnohým dalším je jasné, že se do Ruska dlouho nepodívají. Jako zběhům jim hrozí patnáct let vězení nebo cesta rovnou na frontu. Zájem o emigraci je přesto podle dobrovolníků, kteří Rusům v Turecku pomáhají, obrovský. Ne každý ale projde přes kontrolu na hranici. Ti, kterým se to povede, pak řeší, za co budou v cizině žít.

Je dost těžké vycestovat, když nemůžete použít svůj bankovní účet, upozorňuje koordinátorka pomoci emigrujícím Rusům v Istanbulu Eva Rapoportová. „V Rusku se také kvůli vnitřním omezením složitě dostanete k zahraničním měnám,“ dodává.