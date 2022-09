Ruská agrese vůči Ukrajině dá rozšiřování EU nový impuls, věří černohorský prezident Djukanovič

přehrát video Černohorský prezident na návštěvě ČR Zdroj: ČT24

Vaše země míří do EU. Vypadá to, že máte silnou podporu od vrcholných českých politiků, jako je prezident Miloš Zeman. Tento týden řekl, že Černá Hora může být členem EU velmi brzy. Jaká je vaše prognóza? Černá Hora v roce 2012 zahájila rozhovory o členství s Evropskou unií. Během prvních let se nám podařilo otevřít všech třicet vyjednávacích kapitol. Bohužel pouze tři jsme do dnešního dne uzavřeli. V mezidobí došlo ke zpomalení rozšiřování Evropské unie. Myslím si, že samy členské státy se rozhodly pro jinou dynamiku a samotný způsob, jak začlenit západní Balkán. Přišly změny a jsme bohužel svědky zpomalení celého procesu. Černá Hora je přitom lídrem ve vyjednáváních s Evropskou unií a není pochyb, že bude první připravena na přijetí. Tragická situace na Ukrajině vyvolaná ruskou agresí teď ale probudila novou energii mezi evropskými lídry. Ti se vrátili k myšlence sjednocování a začlenění západního Balkánu. Předpokládám, že teď jednání dostanou novou dynamiku a my během dvou let splníme veškerá očekávání Unie v oblasti reforem. Doufám, že se díky tomu Černá Hora stane příští novou členskou zemí. Jak vnímáte podporu pro členství vaší země v EU ze strany nejvyšších představitelů Česka? Za tuto podporu jsme velice vděční. Také v předchozích letech Česká republika velice silně podporovala evropskou perspektivu všech balkánských zemí. Na jednu stranu to tak trochu očekáváme, protože Česko patří mezi ty státy, které chápou lépe než ostatní potřebu poevropštění západního Balkánu. Vám je jasné, že se právě díky tomu region stane stabilnějším. A to by bylo velkým přínosem pro celou Evropskou unii.

Prokázali jsme jistou úroveň demokratické zralosti Vaše země je momentálně politicky v nelehké situaci. V minulých letech došlo k velkým protestům. Jak vy jako dlouholetý vůdce Černé Hory vidíte toto veřejné hnutí? Vnímám to jako určitou etapu demokratizace a poevropštění své země. Připomenu, že před dvěma lety, koncem srpna 2020, došlo ke změně vlády. Stalo se tak po třiceti letech kontinuální vlády jedné koalice. Už samotný fakt výměny na nejvyšších postech by měl být velkým impulzem pro další demokratizaci naší země. Doma i v zahraničí přitom mnozí pochybovali, zda Černá Hora tyto změny zvládne v klidu. Já doufám, že se nám to podařilo. Během těch dvou let ale naše země bohužel neměla kvalitní vedení. Dva kabinety přišly o důvěru parlamentu. Přesto si myslím, že Černá Hora prokázala jistou úroveň demokratické zralosti. Nedošlo k nějakým naprosto zásadním protestům. Změny navíc vycházely od opozice a v parlamentu se o nich jednalo. Vlastně díky těmto jednáním obě vlády přišly o důvěru. Důležité podle mě je, že jsme si touto cestou prošli a nezměnili rozhodnutí přijmout evropský systém hodnot. Jednou z největších výzev je boj s korupcí. Co je třeba udělat ve vaší zemi? Je samozřejmě spousta věcí, které představují evropské hodnoty a které na západním Balkánu stále chybí. Mám za to, že nikdo, kdo to prostředí zná, není překvapen. Bohužel jsme častěji válčili a méně se věnovali rozvoji a přibližování se k Evropě. Vznikl pak klíčový deficit v otázce vlády práva. My jsme si toho vědomi. Usilovně pracujeme na nápravě. Podmínky pro přijetí do EU se postupně změnily. Teď je klíčové splňovat právě podmínky vlády práva. Až pak je možné uzavřít další vyjednávací kapitoly. Proto se speciálně soustředíme na splnění těchto požadavků.

Pokud jde o korupci, některé postavy z opozice ukazují přímo na Vás. To je samozřejmě součást politického repertoáru v každé zemi. O to víc v zemích našeho regionu, kde reálně má vláda práva své nedostatky. My jsme se ani za třicet let nedostali k žádoucí politické kultuře. Je pak logické, že opozice využívá kritiku za každou cenu. Sahají i k hanění politických představitelů, které viní z toho, že jim překáží na cestě k moci. Já jsem byl v nejvyšších funkcích třicet let. Proto jsem personifikoval v jejich očích toho, kdo jim brání v rozletu. Vůbec mě tedy nepřekvapuje, že mě označují za někoho, kdo je zodpovědný za nedostatečnou vládu práva, korupci i kriminalitu. Mnohokrát jsem na to reagoval. Nejpřesvědčivější ovšem je, že uplynuly už dva roky od změny u moci. Má opozice věnovala veškeré úsilí hledání mých slabin. Do této chvíle se nepotvrdilo nic, co mi kladli za vinu. Je to prostě klasický repertoár v balkánských podmínkách.