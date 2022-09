Jadernou velmoc nelze porazit, varuje Bašta. Ukrajinci toho schopní jsou, oponuje Lipavský

Evropský blok od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu rozšířil seznam sankcí proti Rusku několikrát a v současnosti na něm figuruje 1217 osob a 108 subjektů. K prodloužení platnosti postihů je potřeba jednomyslná shoda členských zemí. Maďarsko tento týden stáhlo svou hrozbu, že bude prodloužení vetovat. Budapešť chtěla podle informací některých médií vyřadit ze sankčního seznamu trojici ruských oligarchů.

„Drobné dohady tam byly, ale nemám žádné informace o tom, že by se nepodařilo ten balík jako takový prodloužit,“ komentoval změnu postoje Maďarska Lipavský. Unijní státy podle něj budou moci bez problémů formálně schválit půlroční prodloužení sankcí, na což mají čas do 15. září.

Další sankce podle Lipavského nyní nejsou na stole. „Nejsme ve fázi, kdy bychom potřebovali přijímat další sankce. Potřebujeme odpracovat to, co již bylo přijato, to jsou energie,“ doplnil ministr. Evropa se usnesla na tom, že chce eliminovat závislost na ruských energetických zdrojích, což vytváří tlak na společnost a na přijímání národních opatření na pomoc občanům či podnikům.