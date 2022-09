Obří větrný park Hornsea Two u britského pobřeží je v plném provozu. Zhruba rok bude největší na světě

Video of Constructing Hornsea Two, the world’s largest offshore wind farm

Stavba Hornsea Two trvala pět let. „První smlouva byla podepsána v roce 2017, a to přímo se státní firmou, která garantovala výkupní ceny na patnáct let,“ uvedl Radil a přiblížil, že ve Velké Británii systém funguje tak, že je zafixovaná cena elektrické energie a zároveň se prodává na burze. „Pokud bude burzovní cena nižší než váš kontrakt, dostanete to zaplaceno od státu. Pokud bude vyšší, přebytky dáváte naopak státu,“ dodal.

Projekt elektrárny Hornsea II získal v roce 2017 garantovanou cenu 63,61 eur na megawatthodinu (MWh) plus inflační doložka. „To znamená, že při dnešních cenách bychom se bavili někde v oblasti mezi sedmdesáti až osmdesáti eury za MWh. Když to srovnáme se současnou cenou na burze, kdy je to nějakých 500 eur, tak se ta cena zdá být až překvapivě nízká,“ komentoval Radil.