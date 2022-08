Rusům hraje u finských vodopádů ukrajinská hymna. Všichni Putina nepodporujeme, hájí se turista

„Je to špatná zpráva pro Rusy, kteří milují Finsko,“ stěžuje si čtyřiačtyřicetiletý ruský turista Mark, který k vodopádům dorazil i s rodinou. „Finské vládě ale rozumíme,“ dodal. Zdůraznil, že existují také Rusové, kterým se válka nelíbí. „Ne všichni Rusové podporují Putina. Vláda, ale i obyčejní lidé by to měli pochopit,“ argumentoval.

Finsko zůstává tranzitní zemí do EU

„Podle mého názoru by to měli omezit velmi tvrdě. Nevidím jiný způsob, jak přinutit ruské politiky, aby se zamysleli,“ navrhuje jeden z místních obyvatel, sedmapadesátiletý Antero Ahtiainen. Přesto, že nemá nic proti turistům, se jeho vztah k Rusům změnil.

V reakci na nespokojenost obyvatel finská diplomacie před pár dny představila plán na omezení vydávání turistických víz Rusům. Severská země přitom zůstává jediným členským státem EU sousedícím s Ruskem, který dosud žádné restrikce nezavedl.

Vzhledem k tomu, že byly pozastaveny veškeré lety z Ruska do EU, Finsko zůstává jedinou tranzitní zemí, odkud se mnoho Rusů dostává dále do Evropy. „Mnozí to vidí jako obcházení sankčního režimu,“ komentoval finský ministr zahraničí Pekka Haavisto.