Rusko nutí rodiny ukrajinských válečných zajatců do sabotáží

Světlana se ale držela instrukcí, které rodinám zajatců obvykle dávají ukrajinské úřady. V případě, že je osloví ruský agent, mají získat co nejvíce času a celou komunikaci zaznamenat. Dmitrij postupně ztrácel trpělivost a začal vyhrožovat.

Rusko kontaktuje až polovinu rodin

Podle ukrajinských úřadů není takový scénář ničím neobvyklým. „Může to destabilizovat jednotu ukrajinské společnosti. Takže je to hlavní potíž. A samozřejmě v případě, že se někdo chystá sdílet například umístění protiletecké obrany. To je pro nás velký problém,“ uvedl Petro Jacenko z Úřadu pro záležitosti válečných zajatců.

Podle Kyjeva Rusko kontaktuje blízké až poloviny všech ukrajinských válečných zajatců. Britská BBC, která se kauzou zabývala, oslovila i ruské úřady. Moskva ale obvinění označila za nepodložená a obvinila ukrajinskou stranu ze stejné strategie.

Ukrajina počty svých zajatých vojáků nezveřejňuje, ale celkový odhad hovoří zhruba o osmi tisících. Rusko s nimi pak podle dostupných informací často zachází v rozporu s mezinárodním právem i ženevskými konvencemi. Mimo jiné zpráva Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva zveřejněná na podzim 2024 hovoří o systematickém týrání ukrajinských zajatců.