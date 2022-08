Toxické projevy musíme zastavit. Sociální sítě mohou sloužit jako zbraň, míní válečný reportér Anderson

Část pokrytí toho, co se děje na Ukrajině, považuje za vynikající. „Osobně znám alespoň dvě desítky lidí z různých zemí, kteří válku dokumentují z různých úhlů. Jsou to obdivuhodní, neohrožení, morální lidé, kteří se pokoušejí o to nejlepší za obtížných okolností,“ pochválil. Dodal ale, že ne veškeré pokrytí je perfektní po celou dobu. „Je obtížné pokrývat válku. A tato válka, jako další, má svá vlastní pravidla,“ řekl.

Upozornil, že není vidět příliš mnoho živých záběrů z frontové linie. „Část toho ovlivňují vojenská tajemství a bezpečnostní pravidla, která uplatňují lidé, s nimiž tam novináři jsou,“ vysvětlil. Dodal také, že je vidět velmi málo z ruské strany. „Je to z velké míry válečná propaganda,“ podotkl.

Podle něj existuje tendence vykreslovat činy Ukrajiny jako hrdinné. „Je to částečně pochopitelné – vzhledem k tomu, že právě Ukrajinci jsou oběti této války a agresorem je jiná mocnost,“ řekl. Za nezbytné ale považuje usilování o vyrovnané pokrytí válek a dodávání dění na bojišti lidský rozměr. „Jako novináři musíme stále usilovat o to, abychom odváděli lepší práci,“ vyzval.

Komu dát prostor

Jako velké dilema vnímá otázku, jaký prostor dávat informacím, jako je například propaganda Kremlu. „Musíme být velmi opatrní v tom, jak dovolujeme toxickým dezinformacím pronikat do veřejného života,“ varoval.

Domnívá se, že některým lidem by neměl být prostor poskytován. „Podívejte se na soudní případy Alexe Jonese, který několik let obviňoval oběti, konkrétně rodiče dětských obětí masakru ve škole, že si to vymysleli. To je strašně kruté. Tento muž vydělal miliony a miliony dolarů díky své webové stránce, z níž šíří tuto toxickou propagandu,“ uvedl příklad.

To se podle Andersona v jistém smyslu neliší od případu ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova nebo šéfa Kremlu Vladimira Putina a od toho, co říkají na veřejnosti. „Musíme být velmi opatrní, možná musíme to, co říkají, uvádět do kontextu, nebo se od jejich citací distancovat,“ sdělil.

Podle něj je třeba mít na paměti, že pokud například v televizi mluví někdo z pozice prezidenta, může to ovlivnit spoustu lidí. „Pokud je to toxické, musíme to zastavit. Když by takto dnes řval (Adolf) Hitler, dali bychom mu k jeho kázání volný prostor?“ podotkl.