Okupanti jadernou elektrárnu v Záporoží ukradli, bombu z ní ale neudělají, říká Drábová

Podle Drábové březnový útok Rusů na areál Záporožské jaderné elektrárny, která je největší v Evropě, neměl vliv na zvýšení úrovně radiace. „Na rozdíl od útoku ruských okupantů do oblasti černobylské elektrárny to tady vypadá, že okupační vojska celkem věděla, co dělají. A velmi pečlivě se vyhnula systémům a strukturám, které by mohly v případě zasažení bezpečnost (zařízení) degradovat. Je ale třeba říci, že elektrárnu okupanti normálně ukradli,“ podotkla Drábová.

Doplnila, že podle některých zpráv ukrajinského dozoru probíhají práce na přepojení elektrárny a využití vyráběného proudu například na Ruskem okupovaném Krymu. „Udělali si v elektrárně vojenskou základnu, vědí, že když tam soustředí techniku, bude v bezpečí, nikdo na ni útočit nebude,“ domnívá se Drábová.

Připomněla, že na situaci, jaká nastala v Záporožské jaderné elektrárně, není OSN vůbec připravena, a sama Drábová ji z hlediska mezinárodních dohod a práva považuje za neřešitelnou. Za bezpečnost elektrárny totiž podle úmluv zodpovídá Ukrajina, na jejímž území se zařízení nachází, zároveň ale nemůže „tuto odpovědnost realizovat“. To šéfka SÚJB považuje v tuto chvíli za hlavní problém.

Pragmatické, ale neseriózní, myslí si Šedivý

S tím, že Rusové těžkou techniku a vojáky do areálu okupované jaderné elektrárny umístili proto, aby je uchránili před útokem, souhlasí i Šedivý. „Jakýkoli útok by byl pravděpodobně nebezpečný pro chod elektrárny a vzbudil by velkou negativní mezinárodní odezvu. Rusové udělali pragmatickou věc, podle mého názoru je to ale zároveň neseriózní,“ uvedl bývalý šéf české armády.

Odchod ruských vojáků tak podle něj může zajistit buď diplomacie, nebo izolace, která by okupantům znemožnila v areálu elektrárny nadále fungovat.

I když nyní Rusové využívají atomovou elektrárnu v Záporoží jako štít pro své jednotky, na zbraň ji podle všeho přeměnit nelze. „Na základě fyzikálních principů není možné, aby jaderná elektrárna fungovala jako jaderná zbraň,“ uvedl další účastník debaty, ředitel útvaru ochrany Skupiny ČEZ Daniel Rous. Jaderná zbraň na bázi uranu podle něj potřebuje obohacení izotopem 235 nad devadesát procent, v takovýchto elektrárnách se obohacení pohybuje mnohem níž, kolem čtyř procent.