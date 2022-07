Německo by mělo přispět Francii na jaderný arzenál, apeloval Schäuble kvůli ruské hrozbě

Podle bývalého předsedy německé CDU Wolfganga Schäubla by mělo Německo pomoci Francii s náklady na udržování jaderného arzenálu. Je to podle něj potřeba kvůli hrozbě, kterou pro Evropu představuje Putinovo Rusko, řekl Schäuble v rozovoru pro Welt am Sonntag. Ruští představitelé od začátku války, kterou jejich země rozpoutala proti sousední Ukrajině, opakovaně hovořili o možnosti použít jaderné zbraně.